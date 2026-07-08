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Expansions/Buildouts

Frick’s Quality Meats to Expand Missouri Facility

Fricks Quality Meats MO
ESI Group
July 8, 2026

Frick’s Quality Meats, in collaboration with design-build firm ESI Group, is expanding its facility in Washington, Missouri.

The project includes the design and construction of a 63,500-sq.-ft. freezer, cooler and dock addition designed to support Frick’s continued operational growth and distribution capabilities. In addition to the facility expansion, the project scope includes upgrades to the site’s medium-voltage utility services to accommodate the increased infrastructure demands.

As a repeat client, Frick’s Quality Meats continues to partner with ESI Group to enhance and expand its food operations.

“Repeat clients are a testament to the trust we’ve built through successful project delivery,” says Andrew Nelson, vice president of business development at ESI Group. “We’re honored that Frick’s Quality Meats has once again selected ESI Group to support their growth. Our team looks forward to delivering an efficient, high-quality facility expansion that enhances their distribution capabilities for years to come.”

ESI Group will provide design and construction services for the project, leveraging its experience in the delivery of climate-controlled food facilities throughout the United States.

KEYWORDS: expansion meat processing

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