Expansions/Buildouts
Frick’s Quality Meats to Expand Missouri Facility
Frick’s Quality Meats, in collaboration with design-build firm ESI Group, is expanding its facility in Washington, Missouri.
The project includes the design and construction of a 63,500-sq.-ft. freezer, cooler and dock addition designed to support Frick’s continued operational growth and distribution capabilities. In addition to the facility expansion, the project scope includes upgrades to the site’s medium-voltage utility services to accommodate the increased infrastructure demands.
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