Mergers & Acquisitions
Fortifi Food Processing Solutions Completes Acquisition of Deighton Manufacturing
Fortifi Food Processing Solutions has completed its acquisition of Deighton Manufacturing UK Ltd, provider of forming, portioning, coating and frying equipment.
Fortifi says the acquisition reflects its broader strategy to offer complete, full-line solutions that serve the needs of food processors of all sizes.
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