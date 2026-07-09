Supplier News

Mergers & Acquisitions

Fortifi Food Processing Solutions Completes Acquisition of Deighton Manufacturing

Fortifi logo
July 9, 2026

Fortifi Food Processing Solutions has completed its acquisition of Deighton Manufacturing UK Ltd, provider of forming, portioning, coating and frying equipment. 

Fortifi says the acquisition reflects its broader strategy to offer complete, full-line solutions that serve the needs of food processors of all sizes.

“Deighton expands Fortifi’s capabilities in modular, flexible and lower-throughput applications, broadening our reach to a wider range of food processors while complementing our expertise in large-scale processing,” says Fortifi CEO Massimo Bizzi. “Together with Nothum Food Processing Systems and Provisur Technologies, we now offer forming, coating and thermal processing solutions across virtually every production environment.”

The Deighton acquisition includes production capabilities in the protein, fish, dairy and bakery sectors for a range of food processing customers, with strong geographic coverage across the UK and Europe, and growth markets in Latin America, India and Southeast Asia. Deighton joins Frontmatec, Provisur and Wyma as the company’s fourth brand with a UK presence, expanding Fortifi’s local footprint and customer access in the market.

“Deighton strengthens Fortifi’s presence across the UK and Europe while adding a highly accessible product portfolio that aligns well with the needs of growth markets in Latin America, India and Southeast Asia,” says Mark Dowdle, executive vice president of strategy and business development for Fortifi. “The acquisition expands our ability to support food processors across a broader range of production environments while accelerating our growth strategy in emerging markets.”

Deighton's continuous and batch processing equipment serves numerous types of consumer products, including nuggets, burgers, appetizers, vegetables, cookies and international foods. 

“Deighton has always focused on delivering practical, high-performance systems that help customers improve efficiency, product quality and operational flexibility,” says Andy Hamilton, managing director of Deighton Manufacturing. “As part of Fortifi, we are well positioned to build on that legacy with expanded global reach, stronger resources and continued investment in innovation.”

Deighton employees now join Fortifi’s ownership program, which provides all employees with the opportunity to participate in the benefits of equity ownership.

KEYWORDS: acquisition coating forming frying portioning

Looking for a reprint of this article?
From high-res PDFs to custom plaques, order your copy today!

Related Articles

Related Products

See More ProductsSee More Products

Events

View AllSubmit An EventView AllSubmit An Event

Elevate your expertise in food engineering with unparalleled insights and connections.

Get the latest industry updates tailored your way.

JOIN TODAY!